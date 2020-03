Dschungelbad im Wasserfall Thai Wiman Thip

Von: Björn Jahner | 07.03.20

THAILAND: Der Wasserfall Tat Wiman Thip ist die wichtigste Touristenattraktion im Phu Langka-Nationalpark im Bezirk Ban Phaeng in der Nordostprovinz Nakhon Phanom, die besonders jetzt einen Besuch lohnt.

In den Wintermonaten präsentiert sich die nasse Naturattraktion nämlich in voller Pracht, wenn die Pools mit ausreichend kühlem Nass gefüllt sind und zu einem Dschungelbad locken. Wer eine Nacht im Nationalpark verbringen möchte, kann sich bei der Parkverwaltung ein Zelt mieten. Auskünfte werden unter der Rufnummer 083-348-2549 erteilt. Anfahrt: Ab Nakhon-Phanom-Stadt dem Highway Nr. 212 in Fahrtrichtung Ban Phaeng für 105 Kilometer folgen. Am Kilometer 220 links abbiegen und dem Straßenverlauf sechs Kilometer bis nach Ban Phaeng folgen.