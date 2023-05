Dschenin im Westjordanland - Keimzelle militanter PalÃ¤stinenser

DSCHENIN: Immer wieder kommt es in Dschenin im Westjordanland zu tödlichen Konfrontationen mit Israels Militär. Nun stirbt ein Bewohner und ranghoher Islamist nach monatelangem Hungerstreik in israelischer Haft. Militante Palästinenser drohen mit Vergeltung.

Mohammad Abu Kandil hat seine Entscheidung getroffen. «Ich werde als Märtyrer sterben», sagt der 26 Jahre alte Palästinenser aus der Stadt Dschenin am nördlichen Rand des Westjordanlands. Auf die Frage, ob er sich keine Zukunft auf der Erde wünscht, antwortet er nur: «Ich werde eine Frau und Kinder im Himmel haben». Stolz zeigt er ein Foto, das ihn mit einem Maschinengewehr zeigt. Mohammad ist einer von vielen jungen Palästinensern der Stadt, die diesen Weg einschlagen.

Als Märtyrer gilt dort jeder, der in Zusammenhang mit dem Konflikt mit Israel ums Leben kommt. So auch der 44 Jahre alte Chader Adnan aus der Provinz Dschenin. Das ranghohe Mitglied der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad starb am Dienstag nach fast drei Monaten Hungerstreik in israelischer Haft. Kurz darauf feuerten verbündete militante Palästinenser im Gazastreifen mehrere Raketen auf Israel ab. Im nördlichen Westjordanland eröffnete ein mutmaßlich palästinensischer Angreifer nahe einer israelischen Siedlung das Feuer auf mehrere Autos.

Die Region um Dschenin und das dazugehörende örtliche Flüchtlingslager mit rund 17.000 Einwohnern gelten seit Jahren als Keimzelle für militante Palästinenser. Neben der im Gazastreifen herrschenden Hamas, haben auch der Islamische Dschihad sowie weitere lose Gruppierungen an Einfluss gewonnen. Besonders die Zahl der Jugendlichen, die sich dem bewaffneten Kampf anschließen sei bedenklich, sagt Experte Michael Kobi vom israelischen Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS). Sie seien frustriert und bereit, alles zu tun, um ihre aktuelle Situation zu verändern.

Den Krieg vor der Haustüre

In den vergangenen Jahren verübten Bewohner der Stadt mehrere Anschläge auf Israelis. Seither veranstaltet die israelische Armee dort beinahe wöchentlich Razzien. Bei einem dieser Einsätze wurde vor rund einem Jahr die im arabischen Raum bekannte Journalistin Schirin Abu Akle getötet - sehr wahrscheinlich durch eine israelische Kugel.

Absperrungen am Eingang des Lagers sollten den israelischen Soldaten ein Eindringen erschweren und den Kämpfern Zeit verschaffen, sagt ein Anwohner, der seinen Namen nicht nennen möchte. Bei der Razzia Ende Januar hätten es die israelischen Einsatzkräfte jedoch getarnt in einem Milchlaster bis tief in das Lager geschafft. Es kam zu einem Feuergefecht mit zehn Toten.

Eigentlich ist die palästinensische Autonomiebehörde für die Stadt zuständig. Das israelische Militär wirft ihr jedoch vor, die Kontrolle verloren zu haben. Sie gehe nicht ausreichend gegen terroristische Aktivitäten vor, heißt es.

Hohe Arbeitslosigkeit und verlockende Einnahmen

Nur jeder vierte in dem Lager hat eine feste Arbeit. «Früher war es einem Großteil der Menschen in Dschenin erlaubt, nach Israel zu reisen, um dort zu arbeiten, heute hat nicht mal mehr jeder Zehnte ein Ausreisevisum», beklagt Farha Abu Alhaja, eine Repräsentantin der Anwohner. Auch die palästinensische Autonomiebehörde schaffe keine Arbeitsplätze.

Finanzielle Mittel von militanten Gruppierungen seien deshalb verlockend, sagt Mohammed. Auf der Straße erzähle man sich, man bekomme vom Islamischen Dschihad rund 1000 Schekel (rund 250 Euro) im Monat für eine Einzelperson, 1500 Schekel (rund 380 Euro) für Verheiratete. «Und wenn man sich besonders anstrengt, gibt es noch etwas obendrauf», sagt er, ohne näher darauf einzugehen, was das konkret bedeutet.

Der Dschihad ist vor allem im Gazastreifen aktiv und feuert von dort regelmäßig Raketen auf Israel ab. Finanziert werden die Militanten laut israelischer Armee und Experten größtenteils vom Iran. Der Dschihad wird von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Das Leben als Preis

Viele der jungen Männer, die sich für diesen Weg entscheiden, bezahlen dafür mit ihrem Leben. Wer die Stadt im nördlichen Westjordanland besucht, findet kaum jemand, der kein Familienmitglied bei israelischen Militäreinsätzen verloren hat - entweder sie wurden getötet oder festgenommen. Allein in diesem Jahr sind fast 100 Palästinenser im Westjordanland oder bei selbst verübten Anschlägen getötet worden. Fast die Hälfte davon kommt aus Dschenin.

Gebeutelte Stadt

Das dortige Flüchtlingslager wurde in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz von Gewalt - so auch im Jahr 2002 während des zweiten Palästinenseraufstands Intifada. Damals lieferten sich israelische Soldaten und militante Palästinenser in den engen Gassen des Lagers tagelange Gefechte. Mehr als 50 Palästinenser und 23 israelische Soldaten wurden getötet. «Die Kinder, die das Grauen beobachteten sind jetzt Mitte 20», sagt Farha Abu Alhaja. Sie seien von der Zeit geprägt worden und wollten heute kämpfen. «Hoffnung auf eine Besserung gibt es hier schon lange nicht mehr».

Ein neuer Friedhof in der Stadt macht das Ausmaß deutlich, die Wände tapeziert mit Postern von getöteten Kämpfern, wie es in palästinensischen Gebieten üblich ist. Die meisten Männer auf den Fotos halten Waffen in die Kamera. Zwei Kinder sitzen zwischen den Gräbern und spielen mit einer selbstgebastelten Waffe. «Wir werden auch Märtyrer», sagt einer der beiden. Ihre eigenen Namen wollen sie nicht sagen, sie können aber jeden Namen der Getöteten auf den Postern aufzählen.