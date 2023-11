Druck auf Sunak zum Rauswurf von Innenministerin Braverman wächst

LONDON: Der britische Premierminister Rishi Sunak ist am Freitag stärker unter Druck geraten, Innenministerin Suella Braverman zu entlassen. Die Rechtsaußen-Politikerin hatte tags zuvor mit einem Gastbeitrag in der «Times» zum Umgang der Polizei mit propalästinensischen Protesten eine Kontroverse ausgelöst. Rechtsbrüche von propalästinensischen Demonstranten würden weitgehend geduldet, behauptete sie, während gegen rechtsgerichtete und nationalistische Aktivisten mit harter Hand vorgegangen werde.

Der frühere Chefjustiziar der britischen Regierung, der konservative Politiker Dominic Grieve, bezeichnete Bravermans Äußerungen als inakzeptabel. Die Innenministerin habe die Regierung ins Chaos gestürzt, sagte er der BBC. Der konservative Abgeordnete und Vorsitzende des Justizausschusses, Bob Neil, sagte, Bravermans Position in der Regierung sei unhaltbar.

Die Innenministerin genieße weiterhin das Vertrauen des Regierungschefs, betonte eine Downing-Street-Sprecherin am Freitag jedoch. Beide arbeiteten daran, sicherzustellen, dass die Zeremonien zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs und anderer Konflikte am Wochenende vor Störungen geschützt werden.

Obwohl Braverman mit ihrer Kritik an der Polizei viele Parteifreunde in der konservativen Fraktion verärgerte, hat sie auch einflussreiche Unterstützer. Tory-Vizegeneralsekretär Lee Anderson schrieb beispielsweise auf X (vormals Twitter), Braverman sage «was die meisten von uns denken und sagen».

Heftige Kritik kam hingegen von der Opposition. Braverman befeuere Spannungen in einer Zeit, in der Spannungen abgebaut werden sollten und untergrabe die Polizei, sagte der Chef der Labour-Partei, Keir Starmer, vor Journalisten. «Das wird verschlimmert durch die Tatsache, dass wir einen Premierminister haben, der zu schwach ist, um etwas dagegen zu tun», so Starmer weiter.