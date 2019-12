Drohnenteile an IS geschickt

KOPENHAGEN (dpa) - Weil sie die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützt haben, müssen drei Männer in Dänemark für mehrere Jahre ins Gefängnis.



Das Urteil wurde bereits am 29. November gefällt, das Strafmaß gab das Gericht in Kopenhagen am Freitag bekannt. Die Drei, ein Taxifahrer, ein Lehrer und ein Fahrradhändler, wurden schuldig befunden, die Aktivitäten des IS durch die Lieferung von Kameraausrüstung, Drohnenteilen und anderen Gegenständen unterstützt zu haben, wie es in einer Mitteilung des Gerichts weiter hieß. Sie seien zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb und vier Jahren verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, die Männer wegen Terrorismus zu verurteilen, was lebenslange Haftstrafen nach sich gezogen hätte. Davon blieben die Angeklagten aber verschont. Bei einem der Verurteilten handele es sich um einen Türken. Weitere Angaben zur Identität der Männer machte das Gericht nicht. Ob sie Rechtsmittel einlegen würden, war zunächst unbekannt.