Von: Björn Jahner | 03.09.22

Foto: The Nation

TRANG: Ein preisgekröntes Projekt, bei dem Drohnen eingesetzt werden, um Dugongs für touristische Ausflüge in der Andamanensee zu orten, wurde am Freitag vom Minister für digitale Wirtschaft gelobt.

Chaiwut Thanakamanusorn inspizierte das Projekt auf Koh Libong in der Provinz Trang, die für ihre Dugong-Herden, auch Seekühe genannt, berühmt ist.

Das Projekt steigert die lokalen Einnahmen um über 2 Millionen Baht pro Jahr und senkt die Kosten für Boote, die nach Dugongs suchen, um 196.000 Baht pro Monat, informierte der Präsident der Digital Economy Promotion Agency (Depa) Nuttapon Nimmanphatcharin am Freitag.

In der Vergangenheit verließen sich die Betreiber von Ausflugsbooten auf Berichte über Dugong-Sichtungen, um die Tiere aufzuspüren.

„Das garantierte keine Genauigkeit und vergeudete eine Menge Energie“, so Khun Nuttapon.

Jetzt orten und fotografieren die Drohnen die Dugongs und senden ihre Koordinaten an ein Kontrollzentrum auf der Insel zurück.

Die Fotos werden auf einem Bildschirm im Touristenzentrum von Koh Libong angezeigt, so dass auch behinderte und ältere Besucher, die nicht an Bootsfahrten teilnehmen können, die Dugong-Sichtungen in Echtzeit miterleben können. Das Projekt, das Teil der Maßnahmen zur Förderung digitaler Innovation auf Koh Libong ist, ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Community Organisations Development Institute (Depa) und dem Tourismus- und Beschäftigungsentwicklungsunternehmen der Insel. Das Projekt wurde im Juni mit dem United Nations Public Service Award 2022 ausgezeichnet.

Minister Chaiwut erklärte, das Projekt unterstreiche den Erfolg des Ministeriums und der Depa bei der Förderung des Einsatzes digitaler Technologie zur Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung in den lokalen Gemeinschaften.