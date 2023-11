PATTAYA: Großes Spektakel am Himmel von Pattaya: Sky Image Tech präsentiert faszinierende LED-Drohnenshow am Einkaufszentrum Terminal 21 Pattaya in Naklua am Delfin-Kreisverkehr.

Die Vorfreude steigt, denn in den kommenden Tagen wird der Himmel über dem Terminal 21 Pattaya von einer beeindruckenden LED-Drohnen-Flugshow erhellt. Am Freitag, 24. November und Samstag, 25. November 2023 (anlässlich Feuerwerksfestival) sowie Montag, 27. November und Dienstag, bis 28. November 2023 (anlässlich Loy Krathong) wird Sky Image Tech eine atemberaubende Vorstellung mit nicht weniger als 300 Drohnen präsentieren.

Foto: Terminal 21 Pattaya

Die Besucher erwartet ein visuelles Spektakel, das durch beeindruckende Projektionen und eine beeindruckende Kombination aus Licht, Ton und Effekten gekennzeichnet ist. Diese einzigartige Kombination verspricht eine wahrhaft grandiose Vorstellung, die die Zuschauer in Staunen versetzen wird.

Die Flugshow wird vor dem Hintergrund von zwei unterschiedlichen Themen präsentiert, was dem Gesamterlebnis eine zusätzliche Dimension der Spannung verleiht. Am 24. und 25. November 2023 steht das Event im Zeichen des 5-jährigen Jubiläums des Terminal 21 Pattaya und des Themas Street Basketball. Die Aufführungen finden jeweils von 20.30 bis 21.10 Uhr statt. Am 27. und 28. November 2023 wird die Show dann von 20.00 bis 20.40 Uhr unter dem Motto Temple Fair & Loy Krathong fortgesetzt.

Der Eintritt ist frei. Mehr erfahren Sie unter Terminal 21 Pattaya auf Facebook.