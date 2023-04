CHIANG RAI: Eine Drohnen-Lichtshow, in der die Landwirte aufgefordert wurden, das Abbrennen von Feldern einzustellen, um die PM2,5-Luftverschmutzung in Nordthailand zu verringern, fand am Sonntagabend (2. April 2023) in einer Schule im Bezirk Mueang von Chiang Rai statt.

Slogans wie „Wir können nicht atmen“, „Bitte hört auf zu brennen“ und „Rettet den Norden“ wurden in thailändischer Sprache von Drohnenlichtern in den Himmel über der Stadt gezeichnet.

Andere wiesen auf die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung hin: „Wir leiden an Augenreizungen“ und „Wir leiden an Halsschmerzen“.

Auch Symbole und Bilder wurden von Drohnen erzeugt, darunter Gesichtsmasken und eine Anstecknadel mit der Aufschrift „Chiang Rai“.

Die Radio Control Airplane Modeler Sport Association, der National Research Council of Thailand und das Ministerium für höhere Bildung organisierten die Veranstaltung.

Die Veranstaltung fand statt, da die PM2,5-Luftverschmutzung die Menschen in der gesamten Region weiterhin krank macht.

Pisit Mitkuakul, der Vorsitzende der Vereinigung der Flugzeugmodellbauer, sagte, die Lichtshow sei Teil eines Workshops über Drohnentechnologie gewesen.

Die PM2,5-Verschmutzung kann tödlich sein. Es handelt sich um Feinstaub in der Luft – technisch gesehen um Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern.

Die PM2,5-Werte blieben am Sonntag in den Provinzen Chiang Rai und Chiang Mai auf einem gefährlichen Niveau. Die PM2,5-Werte in Chiang Rai und Chiang Mai betrugen am Sonntag 194 bzw. 172 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie das Pollution Control Department mitteilte.

Der in Thailand geltende Grenzwert für PM2,5 liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.