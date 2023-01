BANGKOK: Ein Mann, von dem angenommen wird, dass er an einer drogenbedingten Geisteskrankheit leidet, wurde Freitagnacht verhaftet, nachdem er einen Bus von einem Gelände der Königlich Thailändischen Streitkräfte im Osten Bangkoks gestohlen und zum internationalen Flughafen Suvarnabhumi gefahren hatte, wo er dem Flughafenpersonal erklärte, dass er Diplomaten abholen würde, die mit einem Flug aus einem unbekannten Land ankommen.

Die Polizei identifizierte den Verdächtigen als Sarawut T., 35. Er wurde von den Sicherheitskräften des Flughafens festgenommen, nachdem er den gestohlenen Bus in einem Bereich geparkt hatte, in dem das Parken verboten war, und gegen 23.00 Uhr mit den Flughafenmitarbeitern am Gate 10 in Streit geraten war, so die Polizei.

Er sagte dem Sicherheitspersonal, dass er darauf warte, Diplomaten aus einem Land abzuholen, das er nicht identifizieren konnte. Er war nicht in der Lage, Angaben zu dem Flug zu machen, mit dem sie ankommen würden, so die Polizei.

Die Sicherheitskräfte des Flughafens übergaben ihn anschließend der Polizei.

Am frühen Freitagabend erstatteten Mitglieder der Abteilung für Unterstützungsdienste der Königlich Thailändischen Streitkräfte bei der Polizeistation Romklao Anzeige, dass ein Hino-Bus, der in einer Militärwohnanlage im Bezirk Lat Krabang geparkt war, verschwunden sei.

Die Polizei überprüfte die Aufzeichnungen der Sicherheitskameras in dem Gebiet und stellte fest, dass der Bus am Freitag gegen Mittag aus dem Gelände gefahren worden war.

Khun Sarawut erzählte der Polizei, dass er, als er am Bus vorbeiging, sah, dass die Tür offen war und die Schlüssel in der Nähe des Fahrersitzes lagen. Er deutete dies als Aufforderung, den Bus wegzufahren.

Sein erstes Ziel war der internationale Flughafen Don Mueng, so die Polizei. Anschließend fuhr er den Bus zum Suvarnabhumi International Airport, um die „unbekannten Diplomaten“ abzuholen, so die Polizei.

Nach Angaben der Polizei wurde der Verdächtige bereits sechs Mal wegen Drogenvergehen verhaftet.