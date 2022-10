CHONBURI: Ein Thailänder, der unter dem Einfluss illegaler Rauschmittel stand, schlug seine 79-jährige wehrlose Großmutter in Chonburi brutal mit einem Spaten und einem rostigen Beil zu Tode, meldete die Polizei der Presse. Der brutale Vorfall ereignete sich am Donnerstag (20. Oktober 2022) in einem Haus im Unterbezirk Khlong Kio des Bezirks Ban Bueng in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes.

Die Polizei von Khlong Kio und Rettungskräfte eilten zu dem einstöckigen Haus und versuchten die Tat zu verhindern. Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann seine Großmutter jedoch bereits erschlagen. Die Leiche der Frau wurde mit dem Gesicht nach unten, mit tiefen Schnittwunden an der linken Schulter und Prellungen am Rücken vorgefunden.

Die Polizei von Khlong Kio vermutet, dass ein blutiger Spaten, der neben der Leiche gefunden wurde, und ein rostiges, stumpfes Beil, das im Haus gefunden wurde, die Tatwaffen waren.

Kurz nachdem die Leiche vom Tatort entfernt worden war, wurde der Verdächtige verhaftet. Nach Angaben seiner Stiefmutter handelte es sich bei ihm um den 30-jährigen Enkel des Opfers.

Der Verdächtige war in einem Rausch und konnte aufgrund der illegalen Drogen, die er genommen hatte, nicht richtig sprechen, wie seine Stiefmutter zugab. Der Verdächtige wurde zu einer örtlichen Polizeistation gebracht.

„Ich habe versucht, ihn aufzuhalten“, sagte seine Stiefmutter gegenüber der Presse, „aber er hat mich bedroht, also habe ich die Polizei und die Rettungskräfte gerufen. Seine Großmutter verstarb jedoch, bevor sie eintrafen.“

Die Stiefmutter fügte hinzu, dass der Verdächtige arbeitslos war und immer Geld von seiner Großmutter verlangte. Sie hörte auch, wie sich die beiden darüber stritten, bevor der Mord geschah. Die Stiefmutter forderte die zuständigen Behörden auf, die Drogenbekämpfung ernster zu nehmen.

Die Polizei von Khlong Kio klagte den Verdächtigen zunächst wegen Totschlags an. Sie erklärten, sie würden den Verdächtigen vernehmen, wenn die Wirkung der Drogen nachgelassen habe. Die genauen Drogen wurden von den Strafverfolgungsbehörden gegenüber den Medien nicht genannt. Es wird vermutet, dass er unter dem Einfluss von Methamphetamin stand.