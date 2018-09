Immer wieder werden am Bahnhof Hua Hin Drogenschmuggler in den Zügen aus dem Verkehr gezogen. Foto: Jahner

HUA HIN: Dass Hua Hin mitten auf der Drogen-Schmuggelroute zwischen dem Norden und Süden des Landes liegt, beweisen die in der Vergangenheit häufigen Festnahmen in den Zügen der Southern Line der staatlichen Eisenbahngesellschaft.

Zuletzt ging den Drogenfahndern ein Mann aus der Südprovinz Nakhon Si Thammarat ins Netz. Der 25-Jährige war im Besitz von 10.000 Methamphetamin-Tabletten („Ya Ba“) und 99 Gramm kristallinem Methamphetamin („Ya Ice“). Er sagte aus, dass er das Rauschgift mit der Eisenbahn auf der Linie Bangkok-Sungai Kolok zu einem Abnehmer im Bezirk Thung Song in Nakhon Si Thammarat transportieren sollte. Für den Kurierdienst habe er 16.000 Baht erhalten. Die Festnahme erfolgte, als der Zug am Bahnhof in Hua Hin stoppte. Zuvor hatten die Beamten einen Hinweis erhalten, dass eine Person probieren würde, mit dem Zug eine größere Menge Rauschgift in den Süden zu schmuggeln.