HANOI (dpa) - Wegen Drogenschmuggels ist ein 24 Jahre alter Mann aus dem südostasiatischen Land Laos in Vietnam zum Tode verurteilt worden.



Der Mann war im Oktober vergangenen Jahres bei einer Routinekontrolle von der Polizei mit mehr als 300 Kilogramm der synthetischen Droge Crystal Meth erwischt worden, die er auf seinem Lastwagen versteckt hatte, wie das Online-Portal Vnexpress am Donnerstag berichtete. Das Rauschgift war in Teebeuteln verpackt.

Der Mann gab an, für umgerechnet etwa 9.000 Euro von einem Vietnamesen angeheuert worden zu sein. Das Rauschgift kam dem Bericht zufolge aus dem sogenannten Goldenen Dreieck zwischen Laos, Thailand und Myanmar. Bestimmt war es für die Großstadt Da Nang, ein beliebter Urlaubsort an der vietnamesischen Küste. In dem kommunistisch regierten Land steht auf den Besitz von mehr als 2,5 Kilogramm Crystal Meth die Todesstrafe.