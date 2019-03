Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.19

KOH SAMUI: Das Provinzgefängnis bei Hua Thanon platzt aus allen Nähten. Die seit einem Jahr verdeckt operierende Spezial-Drogenpolizei hat mit Hilfe regulärer Polizeikräfte auf Koh Samui wiederholt faule Fische gefangen, zuletzt eine Thailänderin in Bophut mit 30 Gramm der Modedroge Ice.

Rund zwei Drittel aller in Koh Samui einsitzenden Häftlinge warten wegen Drogenhandels auf ihren Prozess. Wer mehr als sieben Jahre Haft aufgebrummt bekommt, wird nach dem Urteil nach Nakhon Si Tammarat ins Provincial Prison verlegt oder in Bangkok in die gefürchtete Haftanstalt Bang Kwang, auch bekannt unter dem Namen „Bangkok Hilton“. Ein Deutscher von der Insel Koh Phangan brummt seit 18. Januar im Samui-Gefängnis. Dem Mann aus Rheinland-Pfalz (47) wird gewerblicher Handel mit synthetischen Drogen vorgeworfen, er selbst spricht von LSD-ähnlichen Substanzen. Sein Startgeld in Thailand im sechsstelligen Eurobereich hatte er laut Angaben der Familie schnell durchgebracht und wird nun wohl lange Jahre in einem thailändischen Gefängnis schmoren müssen.