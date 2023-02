Drogenrazzia in unlizenzierter Gay-Bar

PATTAYA: Fünfzehn Besucher wurden positiv auf Drogen getestet, als die Polizei und lokale Beamte in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (16. Februar 2023) eine Razzia in der Dragon Man Bar in Pattaya durchgeführt hatten.

Die Beamten führten die Razzia in der Schwulenbar in der Soi Pattaya Klang 12 nach 03.00 Uhr morgens durch, nachdem sie einen Hinweis erhalten hatten, dass die Bar ohne Genehmigung betrieben wurde, nach 02.00 Uhr morgens alkoholische Getränke ausschenkte und Drogen an Gäste verkaufte.

Die Polizei gab an, dass sie drogenähnliche Substanzen in kleinen Plastikbeuteln mit Reißverschluss gefunden habe, die auf dem Boden und in Mülleimern entsorgt worden waren. Andere wurden in den Schließfächern des Personals versteckt, so die Polizei.

Auf der Tanzfläche und den Sofas des Lokals sowie in den Umkleidekabinen wurden außerdem gebrauchte Kondome gefunden, was darauf hindeutet, dass die Dragon Man Bar auch ein Sexclub war, so die Polizei.

Urintests bei etwa 50 Gästen ergaben, dass 15 von ihnen – 14 Männer und eine Frau – Drogen konsumiert hatten. Der Manager konnte keine Genehmigung für den Betrieb eines Unterhaltungslokals und den Verkauf von alkoholischen Getränken vorweisen, so die Polizei. Er wurde zusammen mit den 15 Gästen, die positiv auf Drogen getestet wurden, auf die Polizeistation von Pattaya gebracht und angeklagt.

Der Bezirksleiter von Bang Lamung, Phisit Sirisawasdinukul, wird den Gouverneur der Provinz bitten, der Dragon Man Bar ein fünfjähriges Zwangsschließung zu erteilen, betonte er.