PATTAYA: Die Polizei hat am Dienstag (18. Juli 2023) in den frühen Morgenstunden gegen 02.30 Uhr den „Dirty Club“ in der Soi Kho Pai gestürmt. Insgesamt wurden acht Verdächtige wegen Drogenkonsums festgenommen. Etwa 100 Gäste des Clubs tanzten und feierten, als die Behörden eintrafen. Beim Auftauchen der Polizei probierten viele Gäste zu flüchten und einer Festnahme zu umgehen.

Es war unklar, ob und wie viele Personen entkamen. Den Angaben der Pattaya zufolge wurde die Musik im Club abgeschaltet und das Licht eingeschaltet, um Ausweiskontrollen und Drogentests bei einer nicht näher genannten Anzahl von Gästen durchzuführen.

Schließlich stellte sich heraus, dass acht Personen, darunter sechs Männer und zwei Frauen, Spuren von lila Urin aufwiesen, was auf den kürzlichen Konsum illegaler Drogen hinweist. Die Beamten durchsuchten auch die Fahrzeuge der Besucher nach Waffen und Drogen, da es Berichte gab, dass auf dem Parkplatz des Clubs jemand einen Schuss abgefeuert hatte.

Bei der Durchsuchung wurde in einem der Fahrzeuge lediglich zwei Tütchen mit weißem Pulver gefunden. Diese Gegenstände wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Die acht Verdächtigen des Drogenkonsums wurden zur Polizeistation von Pattaya gebracht. Die Polizei plant auch rechtliche Schritte gegen die Betreiber des Nachtclubs einzuleiten, da ihnen vorgeworfen wird, den Gästen erlaubt zu haben, Drogen in dem Lokal zu konsumieren.

Der „Dirty Club“ war bereits in der Vergangenheit Schauplatz eines Vorfalls, bei dem ein thailändischer Mann versehentlich auf seine jüngere Schwester geschossen hatte, als er versuchte, eine Waffe in den Club zu schmuggeln. Seine Schwester erlitt schwere Verletzungen, während der Mann mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

Im vergangenen Jahr wurde der Dirty Club mehrmals von der Polizei und von Drogenfahndern kontrolliert, wie auch im November.

Zudem gab es im Oktober des letzten Jahres eine Razzia im Dirty Club.