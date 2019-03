Drogenlabore sind einen Schritt voraus

BANGKOK: Thailand gilt als Transitland für illegales und vorwiegend synthetisches Rauschgift aus den Drogenküchen im Goldenen Dreieck, das von hier aus direkt oder über Malaysia und Singapur in die weite Welt verschifft wird.

Weil die Hersteller zunehmend neue Grundstoffe und Bestandteile der sogenannten Designerdrogen wie Methamphetamin, in Thailand Ya Ice“ genannt, einzeln schmuggeln, gestaltet sich für die thailändischen Behörden die Bekämpfung immer schwieriger. Da Drogenproduzenten ihren Wissensvorsprung gegenüber den Drogenbekämpfungsbehörden über chemische Substanzen und deren Verarbeitung zu immer wieder neuen Designerdrogen bewusst nutzen, hat sich Thailands stellvertretender Premierminister und Justizminister ACM Prajin Juntong für den Aufbau eines regionalen Analysezentrums für chemische Substanzen ausgesprochen, um Kenntnisse über die verschiedensten Vorprodukte und Chemikalien zu gewinnen, auf denen in den Drogenlaboren zurückgegriffen wird. Darunter befänden sich laut Prajin chemische Substanzen, die noch nie in einer Datenbank der Behörden erfasst worden sind. Daher sollen konfiszierte künstliche Drogen fortan nicht sofort vernichtet, sondern in dem Zentrum auf ihre Zusammensetzung und ihre chemischen Bestandteile untersucht werden.

Ziel ist, die Wissenslücke der Behörden über ihnen bisher unbekannte chemische Sustanzen für die Drogenproduktion zu schließen, um zu verhindern, dass Drogenlabore auf chemische Grundstoffe zurückgreifen, die von den Behörden noch nicht als solche identifiziert wurden und somit legal in großen Mengen bezogen werden.