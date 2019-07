Von: Redaktion DER FARANG | 03.07.19

SAMUT PRAKAN: Ein 42 Jahre alter Mann biss am Sonntag einen Beamten bei einer Polizeikontrolle und flüchtete in die Kanalisation. In dem Abflussrohr versteckte er sich eine Nacht lang.

Am Montagmorgen hörte eine Frau aus dem Abflussrohr vor ihrem Haus in Phrapradaeng merkwürdige Geräusche. Sie alarmierte die Polizei, und die Beamten zogen einen Mann, nur mit einer Unterhose bekleidet und von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt, aus dem Rohr. Der Mann wurde geduscht, angezogen und zur Polizeiwache Phrapradaeng gebracht. Dort berichtete der Festgenommene, warum er bei der Polizeikontrolle in den Abfluss geflüchtet war. Er hatte Drogen konsumiert und Rauschgift bei sich. Er zog seine Hose mit den Drogen aus und wagte sich rund 300 Meter im Abfluss entlang. Dort ließ er sich für die Nacht nieder. Am nächsten Morgen konnte er keinen Ausweg finden. Als er Schritte (von Polizeibeamten) hörte, rief er um Hilfe. Der Mann wird wegen des Besitzes von Yaba und „Ice“ angeklagt, weiter, weil er einen Beamten angegriffen und sich der Verhaftung widersetzt hatte.