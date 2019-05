Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.19

PRACHUAP KHIRI KHAN: Die Gesundheitsbehörden haben Drogentests für alle Mitarbeiter des Hospitals Prachuap Khiri Khan angeordnet, nachdem eine Krankenschwester und ihr Freund wegen Drogenhandels festgenommen worden waren.

Samart Thirasak, Chef des Gesundheitsamtes der Provinz, hat die Urinuntersuchungen innerhalb von zwei Wochen angeordnet. Die Unterkünfte der Krankenhausmitarbeiter und ihre Schließfächer werden ebenfalls nach Drogen durchsucht.

Die 30 Jahre alte Krankenschwester der Intensivstation wurde auf dem Parkplatz des Schwesternwohnheims inhaftiert. Sie trug zwei Plastiktüten mit Drogen bei sich. Die Polizei beschlagnahmte in ihrer Unterkunft 21.000 Speedpillen, ein Kilogramm Methamphetamin und 11 Barren komprimiertes Marihuana. Weiter fanden die Beamten 9.600 Speedpillen und zwei Barren komprimiertes Marihuana in einem Schließfach im Personalzimmer des Krankenhauses. Der 36-jährige Freund wurde in seinem Haus mit 6.000 Speedpillen und Crystal Meth festgenommen. Weiter beschlagnahmten die Behörden von den beiden Verdächtigen Vermögenswerte in Höhe von mehr als 15 Millionen Baht.

Laut Oberst Pithee Innoi, dem stellvertretenden Chef der Polizeiwache, werden seine Beamten alle im Wohnheim lebenden Krankenschwestern befragen, um herauszufinden, ob sie am Drogenhandel beteiligt waren.