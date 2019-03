Written by: Redaktion DER FARANG | 09/03/2019

Foto: The Nation

NARATHIWAT: In der südlichen Grenzprovinz Narathiwat haben bewaffnete Männer am Donnerstagabend offenbar bei einem Streit um den Drogenhandel einen Mann erschossen.

Die Polizei glaubt, dass der Tod des Mannes nicht auf die Unruhen zurückzuführen ist, die den tiefen Süden des Landes seit über zehn Jahren treffen. Die Schießerei wurde am Donnerstag gegen 22 Uhr der Polizei von Rueso gemeldet. Ein 47-Jähriger erlitt drei Schussverletzungen an Kopf, Brust und rechtem Arm und starb. Ein Zeuge berichtete, plötzlich seien drei Männer aus einer Kautschukplantage gekommen und hätten das Feuer auf eine entgegenkommende Limousine eröffnet. Der Fahrer habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der im Straßengraben landete. Einer der Schützen habe die Wagentür geöffnet und einen weiteren Schuss abgefeuert, um den Tod des Fahrers sicherzustellen. Nach den Schüssen, so der Zeuge weiter, sei ein Pick-up vorgefahren und habe alle Bewaffneten aufgenommen.