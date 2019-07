Drogenfahndern geht dicker Fisch ins Netz

SRI RACHA: Drogenfahndern ging am Mittwoch in Sri Racha nahe der Touristenmetropole Pattaya ein dicker Fisch ins Netz.

Auf einer Pressekonferenz informierte der Polizeichef der Provinz Chonburi, Generalmajor Nanthachart Supamongkol, die zahlreich anwesenden Reporter und Medienvertreter über die Einzelheiten der Festnahme eines 40-jährigen Thailänders, der in der Nähe seines gemieteten Hauses im Tambon Borwin verhaftet wurde. Der Mann wird verdächtigt, als Drogenkurier agiert zu haben. Der Verdacht erhärtet sich bereits im Hinblick auf die beschlagnahmte Rauschgiftmenge: Sichergestellt wurden synthetische Drogen im Wert von 2,85 Millionen Baht, darunter 229.800 Methamphetamin-Tabletten, in Thailand unter dem Szenenamen „Ya Ba“ bekannt.



Dem Zugriff ging eine längere verdeckte Ermittlung voraus, nachdem der Polizei Informationen zugetragen wurden, dass der Verdächtige in seiner Nachbarschaft mit Drogen handeln würde. In einem Dorf im Bereich Moo 2 gelang es den Ermittlern, den Mann bei der Auslieferung von 200 Meth-Tabletten festzusetzen. Die Polizei durchsuchte kurz darauf das Auto des Verdächtigen, und stieß auf weitere illegale Subtanzen, darunter 400 Gramm Ketamin und 100 Ecstasy-Pillen. Beschlagnahmt wurde auch ein 38er-Revolver, der sich ebenfalls im Fahrzeug des Verdächtigen befand. Untersuchungen zeigen auf, dass sich die beschlagnahmte Menge von kristallinem Methamphetamin in Thailand in den letzten zwei Jahren mehr als verzehnfacht hat.