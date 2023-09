NAKHON PATHOM: Der stellvertretende Chef der thailändischen Polizei, Generalpolizist Torsak Sukwimol, leitete am Mittwoch (27. September 2023) eine Razzia in einem Townhouse in der Provinz Nakhon Pathom, das als Versteck einer der größten Drogenbanden des Landes vermutet wird, und beschlagnahmte Rauschgift im Wert von mehr als 300 Millionen Baht.

Torsak war zuvor zum neuen Generalkommissar der Königlich Thailändischen Polizei (RTP) ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von Polizeigeneral Damrongsak Kittiprapas an, der Ende September in den Ruhestand treten wird.

Vier Verdächtige, zwei Männer und zwei Frauen, die in dem Stadthaus im Bezirk Mueang wohnten, wurden festgenommen. In den Räumlichkeiten wurden fünfzehn Millionen Tabletten Methamphetamin („ya ba“), 443 Barren Heroin, 420 Kilogramm Crystal Meth („ice“) und andere Rauschgiftstoffe gefunden.

Foto: The Nation

„Polizeibeamte sind dieser Bande seit mehr als zwei Jahren auf der Spur. Sie haben herausgefunden, dass sie Drogen aus den Nachbarländern importieren und hier in Nakhon Pathom lagern“, sagte Torsak auf einer Pressekonferenz, die am Mittwoch kurz vor Mitternacht stattfand.

Der Chef der nationalen Polizei fügte hinzu, dass die Razzia in dem zweistöckigen Stadthaus am Mittwoch gegen 19.12 Uhr begann, als die Beamten erfuhren, dass die Verdächtigen planten, die Drogen später in der Nacht zu transportieren.

Foto: The Nation

An dem Einsatz waren Beamte der Provinzpolizei Region 7, der Polizei 191, des Büros für Drogenbekämpfung und des Amtes für Drogenkontrolle beteiligt.

„Drogen sind in Thailand immer billiger geworden und kosten jetzt weniger als 10 Baht pro Tablette“, sagte Torsak. „Die Polizei bekämpft den Zustrom von Drogen aus den Nachbarländern, insbesondere im Bezirk Mae Ai in Chiang Mai und im Bezirk Chiang Saen in Chiang Rai, der sich schnell auf andere Teile des Landes ausbreitet“, sagte er und fügte hinzu, dass der militärische Konflikt in Myanmar die Drogenbewegungen nach Thailand beschleunigt hat.

„Diese Verhaftung ist keine Feier zu meiner Beförderung. Wir haben über zwei Jahre lang daran gearbeitet“, beteuerte Torsak.