Drogen in Zahnpasta-Tuben - vietnamesische Stewardessen festgenommen

HANOI: In Vietnam sind vier Flugbegleiterinnen der staatlichen Airline wegen Drogenschmuggels festgenommen worden. Ihnen werde vorgeworfen, auf einem Flug aus Frankreich verbotene Substanzen in ihrem Handgepäck in das südostasiatische Land gebracht zu haben, teilte ein Sprecher der Vietnam Airlines am Freitag mit. Wegen laufender Ermittlungen seien die Stewardessen aktuell freigestellt.

Nach Angaben des Zolls am Flughafen von Ho-Chi-Minh-Stadt wurden am Donnerstag 11,4 Kilogramm Ecstasy und weitere Betäubungsmittel, darunter Methamphetamin, in deren Handgepäck gefunden. Die Drogen sollen demnach in Zahnpasta-Tuben versteckt gewesen sein. Vietnams Flugaufsichtsbehörde ordnete eine Verschärfung der Inspektionen an den Flughäfen des Landes an, um dem Schmuggel illegaler Güter über den Luftverkehr beizukommen.

Vietnam ist bekannt für extrem strenge Strafen für Drogenhändler. So kann die Herstellung oder der Verkauf von 100 Gramm Heroin oder Kokain beziehungsweise 300 Gramm Methamphetamin die Todesstrafe nach sich ziehen. Im August 2022 wurden sieben Menschen zum Tode verurteilt, die 46 Kilo Drogen aus dem Nachbarland Kambodscha nach Vietnam geschmuggelt haben sollen. Über vollstreckte Hinrichtungen geben die Behörden in der Regel nichts bekannt.