Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.18

Die weltberühmte Vollmondparty auf Koh Phangan: neben dem Spaß am Feiern ist das Spektakel am Haadrin-Strand auch ein interessantes Ziel für nationale und internationale Drogendealer. Foto: epa/George Henton

KOH PHANGAN: Keine guten Nachrichten für Drogendealer und Konsumenten bei der berühmt berüchtigten Vollmondparty auf Koh Phangan. Heute wird eine Spezialeinheit der Anti-Drogen-Polizei (Office of Narcotic Control Board, ONCB) mit Spürhunden Einsätze laufen. 200 Beamte sollen die geschätzt 10.000 bis 15.000 Partygäste unter die Lupe nehmen.

Koh Phangan gilt – so berichtet heute auch die Bangkok Post – als Nummer 1 Prioritäten-Lokalität im Auge der ONCB-Einsatztruppen. Ihr Leiter, Sirinya Sitdhichai, kündigte großangelegte Kontrollen weit über die Vollmondparty am Haadrin-Strand an. Es werde, so der Generalsekretär der Antidrogen-Polizei, auch Kontrollen auf Koh Tao und in gesamt Südthailand geben.

Seinen Angaben zufolge sind Marihuana, Methamphetamine und Kokain insbesondere in den Touristengebieten Thailands ein kriminelles Schwergewicht. Das Office für Drogenkontrolle wird deshalb auch an den Zufahrten und an den Fähren zu den Inseln Straßenposten aufstellen und die Fahrzeuge und Passagiere bei der Anreise inspizieren.

Verantwortlich für die Kontrollposten, die bereits in Position gebracht wurden, ist Don Saks Polizeichef Oberst Sutthi Nitiakkharapong, in dessen Wirkungsbereich die Fährhäfen nach Samui, Phangan und Koh Tao liegen. Neben Drogen sollen die Fahrzeuglenker auch auf den Besitz unerlaubter Schusswaffen gecheckt werden, so der Polizeioberst.