Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.19

SAMUT PRAKAN: An der Polizeiwache Bang Phli in der Provinz Samut Prakan ist Thailands erster Drive-Thru-Service zum Bezahlen eines Strafmandats eröffnet worden.

In weniger als drei Minuten können Verkehrssünder dort ihre Geldstrafe bezahlen, ohne das Fahrzeug verlassen zu müssen. Der Service ist geschaffen worden, weil der Parkraum an der Polizeiwache von drei anderen Regierungsstellen genutzt wird und es stets Probleme gibt, das Fahrzeug abzustellen. Jetzt reicht der Autofahrer am ersten Schalter sein Strafmandat und das Bargeld einem Beamten und erhält die Quittung und den Führerschein am nächsten Schalter ausgehändigt. Das Bezahlen des Bußgeldes dauert nicht länger als das Bestellen eines Big Macs, versprechen die Polizeibeamten.