BANGKOK: Thailand wird am heutigen Montag (19. Juni 2023) Gastgeber eines informellen Treffens der von der Situation in Myanmar betroffenen Länder sein, wie das Außenministerium am Sonntag (18. Juni 2023) mitteilte.

„Obwohl es nicht im Rahmen der ASEAN stattfindet, zielt es darauf ab, die regionalen Bemühungen zur Lösung der Situation in Myanmar zu unterstützen“, erklärte das Ministerium.

Es fügte hinzu, dass Thailand das ASEAN-Regionalforum in Phnom Penh im vergangenen Jahr darüber informiert habe, dass es den Dialog in allen Foren vorantreiben werde, um einen Weg für eine friedliche Lösung der Situation in Myanmar zu finden, einschließlich des Track 1.5, der sowohl die Regierung als auch die akademische Welt umfasst.

Der Begriff Track 1.5 bedeutet, dass Regierungsbeamte anwesend waren, die nicht unbedingt in ihrer offiziellen Funktion handelten, sowie einige nichtstaatliche Experten.

„Thailand hat eine Reihe von informellen Treffen zu Myanmar in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Ebenen abgehalten, darunter auch zweimal auf Ministerebene“, informierte das Ministerium und fügte hinzu, dass dies der dritte informelle Dialog sein werde.

Es wird erwartet, dass hochrangige Vertreter aus Laos, Kambodscha, Myanmar, Indien, China, Brunei und Vietnam teilnehmen werden. Dieser informelle Dialog knüpft an frühere Dialoge an.

„Der Dialog ist ein grundlegendes Erfordernis der Diplomatie bei der Suche nach friedlichen Lösungen“, betonte das Ministerium.

„Als ein Land, das eine 2.400 km lange Grenze mit Myanmar teilt, möchte Thailand eine Beendigung der Gewalt sehen, die schließlich zu Frieden und Stabilität innerhalb Myanmars führen wird.“

Das Ministerium wies auch darauf hin, dass Thailand der Bevölkerung Myanmars sowohl im Zusammenhang mit Konflikten als auch mit Naturkatastrophen kontinuierlich direkt und indirekt humanitäre Hilfe geleistet hat.

Thailand war das erste Land in der ASEAN, das eine humanitäre Task Force unter dem Vorsitz des Außenministers einrichtete und sich mit verschiedenen Einrichtungen der Vereinten Nationen und internationalen Organisationen abstimmte, fügte das Ministerium hinzu.