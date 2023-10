BANGKOK: Am Samstag (14. Oktober 2023) werden 100 weitere thailändische Staatsbürger aus Israel evakuiert, teilte das Außenministerium Freitag (13. Oktober 2023) mit.

Der dritte von der thailändischen Botschaft in Tel Aviv organisierte Rückführungsflug wird 100 thailändische Arbeiter zurück nach Thailand bringen.

Die Evakuierten werden am Samstag um 11.00 Uhr in Tel Aviv an Bord von Fly Dubai mit der Flugnummer FZ1550 gehen. Sie werden dann in Dubai landen und auf den Flug FZ1837 umsteigen, der um 20.00 Uhr startet, bevor sie am Sonntag (15. Oktober 2023) um 07.25 Uhr in Thailand ankommen.

Foto: The Nation

Der Rückführungsflug wird auf dem Flughafen U-Tapao in Rayong landen, wo Busse bereitstehen, um die thailändischen Arbeiter zum SC Park Hotel in Bangkok zu bringen. Angehörige können die zurückkehrenden Arbeiter ab 10.00 Uhr im SC Park Hotel abholen, um sie in ihre Heimatstädte zurückzubringen.

Die erste Gruppe von 15 Thailändern, die nach dem Angriff der Hamas aus Israel evakuiert worden war, traf am Donnerstag (12. Oktober 2023) auf dem Flughafen Suvarnabhumi ein. Zwei von ihnen saßen in Rollstühlen, nachdem sie bei dem Anschlag verletzt worden waren.

Foto: The Nation

Eine zweite Gruppe von 26 thailändischen Arbeitern traf später am selben Tag wieder in ihrer Heimat ein.

In Israel leben rund 30.000 Thais, von denen viele in der Landwirtschaft arbeiten.

Jüngsten Berichten zufolge wurden in dem Konflikt einundzwanzig Thais getötet.

Nach Angaben der thailändischen Regierung wurden weitere 16 von Hamas-Kämpfern entführt.

Nach Angaben des Außenministeriums haben sich mehr als 5.900 Thais zur Rückkehr aus Israel angemeldet.