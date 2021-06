BANGKOK: Der Leiter des Department of Disease Control, Opas Karnkawinpong, schließt nicht aus, dass zum Schutz gegen weitere infektiöse Covid-19-Varianten eine dritte Impfstoffdosis notwendig sein könnte.

„Das Wissen über das Virus und die Impfstoffe wird ständig aktualisiert, deshalb müssen wir warten, bis wir genügend Informationen haben, um neue Entscheidungen zu treffen“, fügte der Arzt hinzu. Laut dem renommierten Virologen Yong Poovorawan vom Centre of Excellence in Clinical Virology an der Chulalongkorn-Universität, wird die Delta-Variante von Covid-19, die zuerst in Indien entdeckt wurde, der dominierende Stamm in Thailand werden. Impfstoffe müssten eine viel stärkere Immunreaktion hervorrufen, um gegen diese Variante zu schützen.

Laut Yong zeigen Studien mit den Impfstoffen von Pfizer und AstraZeneca, dass sie weniger effektiv vor der Delta-Variante schützen. 14 Tage nach der ersten Dosis zeigte der Impfstoff von Pfizer eine Wirksamkeit von 79 Prozent, verglichen mit 60 Prozent bei AstraZeneca. Beide Impfstoffe haben eine Wirksamkeit von 92 bzw. 73 Prozent gegen die ursprüngliche Alpha-Variante. Möglicherweise müsste die Zeitspanne zwischen der ersten und zweiten AstraZeneca-Dosis verkürzt werden, um den Schutz gegen die Delta-Variante zu erhöhen. Bei anderen Impfstoffen mit einer geringeren Wirksamkeit könnten Auffrischungsimpfungen notwendig werden, bis neue Impfstoffe gegen die Delta-Variante entwickelt seien.