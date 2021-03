Dritte Corona-Welle: Zehn Tage Teil-Lockdown

SOFIA: In Bulgarien gilt ab Montag wegen besorgniserregend steigender Corona-Fallzahlen erneut ein Teil-Lockdown. Bis Ende März schließen Restaurants und Cafés, Fitnessstudios und Sportzentren sowie Kitas, Schulen und Universitäten - zum dritten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. Auch Theater, Kinos und Museen sowie größere Nicht-Lebensmittelgeschäfte mussten schließen. Die Flaniermeile Witoscha der Hauptstadt war am Montag menschenleer. Lokale und Geschäfte hatten am Wochenende auf Hochtouren Kunden empfangen. In dem EU-Land waren erst Anfang März die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden.

In dem Balkanland wurden nach amtlichen Angaben vom vergangenen Donnerstag 483 Neuansteckungen pro 100.000 Menschen binnen zwei Wochen verzeichnet. Bulgarien steht ab Sonntag auf der deutschen Liste der Hochinzidenzgebiete. Hotspots sind neben der Hauptstadt Sofia auch die Regionen Burgas und Warna am Schwarzen Meer.

In dem Land mit seinen 6,9 Millionen Einwohnern galten am Montag (Stand Mitternacht) insgesamt 56.633 Menschen als coronainfiziert - vor einer Woche waren es noch rund 42.000 gewesen. Seit Beginn der Pandemie starben gut 12.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Soweit wurden knapp 369.000 Impfdosen verabreicht.

Der Oberste Inspektor für Gesundheit und Mitglied des Corona-Stabs, Angel Kuntschew, schloss am Montag nicht aus, dass je nach Lage der nun vorerst bis Ende März verhängte Teil-Lockdown verlängert werden könnte. Das Thema ist politisch sensibel, da in Bulgarien am 4. April Parlamentswahlen anstehen.

Nur Supermärkte, Apotheken, Optiker sowie Banken und Versicherungen dürfen noch geöffnet bleiben. Dies gilt auch für ihre Filialen in Einkaufsmalls, wo andere Läden und Lokale geschlossen wurden. Tankstellen sind vom Teil-Lockdown nicht betroffen.