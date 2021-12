HUA HIN: In Prachuap Khiri Khans Nachbarprovinz Phetchaburi wird von Freitag, 10. Dezember bis Sonntag, 12. Dezember 2021 am Cha-am Beach das „Cha Am Food Festival 2021“ veranstaltet.

Auf dem dreitägigen Festival, das in Bezug steht zu der kürzlich erfolgten Anerkennung Phetchaburis als „Stadt der Gastronomie“ durch die UNESCO, werden einige der besten lokalen Gerichte präsentiert. Darüber hinaus soll es den Tourismus in der Provinz ankurbeln und den von der Covid-19-Pandemie betroffenen lokalen Gastronomiebetrieben Einnahmen ermöglichen. Neben Restaurants, die verzehrbereite Spezialitäten anbieten, umfasst das Festival auch eine Marktmeile, auf der regionale Produkte bekannter Hersteller erhältlich sind.