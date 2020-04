Written by: Björn Jahner

Parallel zur Coronakrise sind die Stromkosten in Thailand in die Höhe geschossen. Privathaushalte sollen nun Unterstützung vom Staat erhalten. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die thailändische Regierung hat angekündigt, in Zusammenarbeit mit der thailändischen Energieregulierungskommission, der Electricity Generating Authority of Thailand, der Metropolitan Electricity Authority und der Provincial Electricity Authority verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um landesweit schätzungsweise 22 Millionen Haushalten in der Coronakrise Preisnachlässe auf ihre Stromrechnungen zu gewähren.

Energieminister Sontirat Sontijirawong stellte den Medien zu Wochenbeginn die Einzelheiten zum geplanten Stromkostenrabatt vor, der für den Zeitraum März bis einschließlich Mai geltend gemacht werden soll. Für den Rabatt berechtigt sind bisher ausschließlich thailändische Privathaushalte, keine Unternehmen. Das Energieministerium hat dennoch in Aussicht gestellt, auch Anträge zur Reduzierung der Stromkosten von Unternehmen zu überprüfen.

Für Haushalte mit einem Stromzähler unter 5 Ampere sollen die Stromkosten in den drei genannten Monaten komplett gestrichen werden. Gemäß Schätzungen soll es sich um etwa zehn Millionen Haushalte handeln.

Haushalte mit einem Stromzähler über 5 Ampere sollen in den drei genannten Monaten pauschal denselben Betrag ihrer Februar-Stromrechnung bezahlen, wenn sie weniger als 800 Einheiten verbrauchen. Liegt ihr Verbrauch über 800 Einheiten, soll ihnen ein Rabatt von 50 Prozent gewährt werden.

Darüber hinaus erhalten große Haushalte und Hausbesitzer einen Stromkostenrabatt von 30 Prozent, wenn sie monatlich mehr als 3.000 Einheiten verbrauchen.