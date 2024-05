Dreijähriger verhungert - Eltern unter Mordverdacht

KUFSTEIN: Nach dem Hungertod eines Dreijährigen in Österreich sind Mordermittlungen gegen die Eltern eingeleitet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Behörden und Einsatzkräfte am Montag von dem Todesfall des kleinen Jungen im Tiroler Bezirk Kufstein an der Grenze zu Bayern informiert.

«Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis ist das Kind wegen einer massiven Unterernährung verstorben», teilte die Polizei mit. Die Festnahme der 26 und 25 Jahre alten Eltern wurde angeordnet. Drei weitere Kinder des Paares im Alter von einem Jahr, drei und sechs Jahren wurden in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben.