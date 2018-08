Von: Redaktion DER FARANG | 17.08.18

PATTANI: Ein dreijähriges Mädchen ist in einem verschlossenen Schulbus erstickt, weil es von einer Aufsichtsperson vergessen worden war.

Die Polizei hat am Donnerstag einen 23-jährigen Mann wegen Nachlässigkeit angeklagt. Der Transporter gehört dem Mann, dessen Frau nach Angaben der Polizei als Hilfslehrerin an der Schule Bamrung Muslim unterrichtet. Zusammen mit seiner Frau holt der Mann Kinder morgens von zu Hause ab. An der Schule angekommen, sperrte er den Wagen ab, ohne nach Kinder im Van zu schauen und fuhr auf seinem Motorrad nach Hause. Die Mutter des Mädchens wollte ihr Kind früh von der Schule abholen, doch der Lehrer sagte ihr, das Mädchen sei an diesem Tag nicht erschienen. Sie fanden das Kind in einer schmutzigen Schuluniform auf dem Boden des Transporters, aus seiner Nase lief Blut. Die Polizei glaubt, dass das Mädchen eingeschlafen war, während die anderen Kinder aus dem Van stiegen. Der Fahrer hatte nicht nachgesehen, weil das normalerweise seine Frau macht. Die Dreijährige ist in dem verschlossenen Wagen bei der herrschenden Hitze erstickt.