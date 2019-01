Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.19

KOH SAMUI: Zwei Ladyboys, die ein Russe für Frauen hielt, haben den Urlauber betäubt und ausgeraubt.

Der 44-jährige Ausländer berichtete auf der Polizeiwache Bo Phut, er habe in einer Bar zwei Frauen kennengelernt und sie mit auf sein Hotelzimmer genommen. Unterwegs hätten sie eine Flasche Whisky und eine Wassermelone in einem Geschäft gekauft. Der Russe erinnert sich, dass die Frauen ihm Whisky und Wassermelone angeboten hatten. Er wachte erst gegen Mittag auf und stellte fest, dass die Frauen sein Geld gestohlen hatten: 9.000 Baht, 3.500 US-Dollar und 9.000 Rubel – alles zusammen umgerechnet etwa 150.000 Baht. Die Polizei wertete Überwachungskameras aus und musste den Russen korrigieren: Die beiden Frauen waren Männer. Sie hatten ihn mit Drogen betäubt und das Geld an sich genommen. Die Ermittler konnten auf dem Video sehen, dass die Ladyboys eine Stunde nach dem Erscheinen im Hotel auf einem Motorrad davonfuhren..