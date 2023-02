PHITSANULOK: Aufgebrachte Netizen in Phitsanulok im Norden des Landes äußerten sich in Scharen, nachdem drei Personen gefilmt worden waren, die am helllichten Tag auf einer Fußgängerbrücke einen „Dreier“ hatten.

In dem Clip waren zunächst zwei Personen zu sehen, die es auf der „Saphan Loi“ trieben, bevor drei Personen ein schamloses Techtelmechtel genossen.

Das thailändische Nachrichtenportal „Sanook“ ging der Sache nach und fand heraus, dass die fragliche Brücke von einem Wohnhaus zu einer technischen Hochschule führt. Sie vermuteten, dass die Bewohner der Wohnung die wilde Orgie gefilmt hatten.

Am Tatort fanden sie zwei befleckte Kissen und eine schmutzige gelbe Decke, die halb versteckt war. Doch das lüsterne Liebespaar war längst verschwunden.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Wohnanlage sagte, dass dies nicht üblich sei. Er meinte, dass es unwahrscheinlich sei, dass es sich um Studenten handelte und gab stattdessen geilen Obdachlosen die Schuld. De Polizei des Mueang-Distrikts hat zwischenzeitlich die beiden Männer und die Frau festgenommen und ihnen jeweils 500 Baht Strafe wegen Verstoßes gegen die öffentliche Moral auferlegt.

Polizeichef Oberst Phakphum Prapsriphum schickte eine Motorradpatrouille los, die die Kissen und Decken einsammelte und entsorgte.