BANGKOK: Die Regierung bestätigte am Montag drei weitere Todesfälle und 1.394 neue Covid-19-Infektionen. Das Königreich hat nun 104 Coronavirus-Tote und 43.742 Infizierte seit dem Beginn der Pandemie im Januar 2020 registriert.

Die Fallzahl vom Montag war deutlich niedriger als die Rekordzahl von 1.767 neuen Fällen am Sonntag. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Fälle um etwa 12 Prozent angestiegen.

Unter den Todesopfern waren ein 56-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 84 und 61 Jahren. Der Mann arbeitete als Kellner in einem Unterhaltungslokal in Bangkok. Er wurde am Samstag positiv getestet und starb am folgenden Tag an einem Schlaganfall. Er hatte chronisch hohen Blutdruck.

Die 84-jährige Tote lebte in Bangkok und litt an Bluthochdruck und einer Herzerkrankung. Sie erlag am Freitag (16. April) einem Nierenversagen. Sie hatte sich bei ihrem Neffen, der in einem Vergnügungslokal arbeitete, angesteckt, und die Infektion wurde am 10. April bestätigt.

Die 61-jährige Frau lebte in Prachuap Khiri Khan und hatte offenbar eine Mahlzeit mit einem Covid-19-Patienten eingenommen. Ihre Infektion wurde am 10. April bestätigt. Sie litt an Bluthochdruck und Diabetes und starb am Sonntag.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi meldete am Montagmorgen 98 neue Covid-19-Fälle. Davon entfielen auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 49, auf die Stadt Chonburi 24, auf Sri Racha 11, auf Ban Bueng 4 sowie auf Sattahip, Pan Thong und Bor Thaong jeweils 2. Ein neuer Covid-Cluster mit 23 Fällen wurde in einem Betrieb in Chonburi festgestellt.

Die Behörden appellieren an die Menschen, die nach Songkran zur Arbeit zurückkehren, wenn möglich zwei Wochen lang von zu Hause aus zu arbeiten. Falls nicht, sollten sie es vermeiden, mit anderen Mitarbeitern zu essen; sie sollten unbedingt die Covid-19-Präventivmaßnahmen bei der Arbeit befolgen.