Drei weitere Covid-19-Fälle in Samut Sakhon

Feuerwehrkräfte versprühen auf dem Markt in Sakhon Nakhon, auf dem sich das Coronavirus ausgebreitet hat, desinfizierende Flüssigkeit. Foto: epa/Diego Azubel

SAMUT SAKHON: Drei Männer, die engen Kontakt mit der infizierten 67-jährigen Frau hatten, sind ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet worden. Es handelt sich um ihren Sohn und drei Arbeiter aus Myanmar.

Behörden haben Arbeitgeber in der Küstenprovinz Samut Sakhon davor gewarnt, illegale Arbeitsmigranten aus Myanmar einzustellen. Ihnen drohen harte Strafen. Eine von der Arbeitsverwaltung der Provinz herausgegebene Direktive weist alle Arbeitgeber an, neue legale Arbeitsmigranten einem Test zu unterziehen und die festgelegten Richtlinien zu befolgen, falls sich herausstellen sollte, dass einer von ihnen infiziert ist.

Die 67 Jahre alte Frau, der erste lokale Virusfall in der Provinz Samut Sakhon seit mehreren Monaten, hat frische Meeresfrüchte auf dem Markt verkauft. Sie hatte erstmals am 13. Dezember Muskelschmerzen und Anosmie und unterzog sich am 17. Dezember einem Abstrichtest, der ihre Infektion bestätigte. Derzeit wird sie im Provinzkrankenhaus behandelt.

Seit ihrer Infektion haben die Gesundheitsbehörden Speichelproben von 165 Personen gesammelt, von denen 26 als Hochrisikopersonen und 139 als Personen mit geringem Risiko eingestuft werden. Darunter sind 125 Wanderarbeiter aus Myanmar, die auf demselben Markt arbeiten. Der Markt wurde am Donnerstag für drei Tage geschlossen, um ihn zu säubern und zu desinfizieren.

In der Zwischenzeit haben die Gesundheitsbehörden ihre Bemühungen verstärkt, die Quelle der Infektion der Frau ausfindig zu machen, und zwar unter den Menschen, die in der Nachbarschaft der infizierten Frau, auf einem nahegelegenen Markt und in Wohnheimen von Wanderarbeitern aus Myanmar leben.