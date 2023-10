Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei bemühte sich am Samstag (7. Oktober 2023) um eine Verlängerung der Haft für drei Männer, die beschuldigt werden, die modifizierte Waffe und die Kugeln geliefert zu haben, die bei dem Amoklauf im Bangkoker Luxus-Einkaufszentrum Siam Paragon am Dienstag (3. Oktober 2023) verwendet worden sein sollen.

Ermittler des Bangkoker Polizeireviers Yannawa wandten sich an das Strafgericht in Süd-Bangkok und baten um die Erlaubnis, die Haft der Verdächtigen bis zum Abschluss der Ermittlungen zu verlängern. Die Beamten baten das Gericht außerdem, ihnen keine Kaution zu gewähren.

Die drei Verdächtigen waren ebenfalls im Gerichtssaal anwesend. Suwannahong P. und sein Sohn Akkarawit J. werden beschuldigt, eine modifizierte Pistolenimitation an den jugendlichen Schützen verkauft zu haben. Piyabutr P. wird beschuldigt, Kugeln und Pistolenmagazine an den Jungen verkauft zu haben.

Am Dienstagnachmittag schoss ein 14-jähriger Junge mit einer modifizierten Schreckschusspistole auf Kunden im Luxus-Einkaufszentrum Siam Paragon, wobei zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt wurden. Ein chinesischer Tourist und ein Arbeiter aus Myanmar wurden getötet, während ein weiterer chinesischer Tourist, ein laotischer Staatsbürger und drei Thailänder verletzt wurden.

Die drei Verdächtigen wirkten bei ihrer Ankunft vor Gericht erschöpft und trugen dieselbe Kleidung wie bei ihrer Verhaftung am Donnerstag.

Das Trio wurde wegen illegalen Besitzes von nicht registrierten Schusswaffen und Munition sowie wegen unerlaubten Verkaufs von Schusswaffen und Munition angeklagt.

Suwannahong und Akkarawit behaupten, dass sie die bei der Massenschießerei verwendete Waffe nicht an den Jungen verkauft haben, obwohl Piyabutr Berichten zufolge gestanden hat, dem Teenager Munition verkauft zu haben. Laut einer Polizeiquelle haben die Ermittler Beweise dafür, dass die Verdächtigen Geld von dem Jungen erhalten haben. Im Fall von Piyabutr wurden am 20. September, 25. September und 1. Oktober Gelder auf sein Bankkonto überwiesen, angeblich für den Kauf von Munition, so die Quelle.

Unterdessen wurden am Samstag in der Provinz Prachuap Khiri Khan zwei weitere Personen im Rahmen einer Polizeirazzia gegen Lieferanten illegaler Waffen nach dem Amoklauf verhaftet.

Suthida P. wurde wegen des unerlaubten Verkaufs von Munition angeklagt. Berichten zufolge sagte sie der Polizei, dass ihr Ehemann ihre Kontonummer an jemanden weitergegeben habe, der sie zum Empfang von Geld benutzt habe.

Ein Mann namens Wuthipong P. wurde ebenfalls in Prachuap Khiri Khan festgenommen, weil er angeblich unerlaubt Munition verkauft haben soll.

Er sagte der Polizei, dass Suthidas Ehemann ihm vor etwa zwei Wochen 1.000 Baht als Gegenleistung für sein „Maultierkonto“ gegeben habe.

Die Polizei verhörte am Samstag Suthidas Ehemann, da er verdächtigt wurde, Munition an den jugendlichen Schützen verkauft zu haben.

Eine Untersuchung des kriminaltechnischen Dienstes der Polizei ergab, dass während des Amoklaufs 40 Kugeln abgefeuert wurden. Die Patronenhülsen wurden in vier Stockwerken des Einkaufszentrums verstreut gefunden, vor allem aber im zweiten und dritten Stock.

Während des Verhörs sagte Suthidas Ehemann, der als Thanawut P. identifiziert wurde, der Polizei, dass er als Mittelsmann für einige „10 Käufe“ von Munition fungiert habe.

Laut einer Polizeiquelle behauptete der Verdächtige, dass er bei jedem Kauf 200 Baht verdient habe.

Er erzählte der Polizei auch, dass er Mitglied einer Line-Chatgruppe zum Thema Waffenhandel sei, und fügte hinzu, dass er Nachrichten über Munitionsverkäufe auf seiner Facebook-Seite veröffentliche. Jedes Mal, wenn er einen Kaufauftrag erhielt, bezahlte er die Verkäufer und wies sie an, die Ware an die Käufer zu schicken. Er sagte auch, dass er die Käufer dazu bringen würde, das Geld an die Bankadresse seiner Frau zu überweisen.

Thanawut fügte hinzu, dass sein letzter Kunde Piyabutr war, der Munition für 1.350 Baht kaufen wollte. Er sagte, dass er dem Verkäufer 1.150 Baht für die Munition bezahlt habe, so die Quelle.

Der Verkäufer, der als Passarakorn T. identifiziert wurde, war zuvor festgenommen worden.