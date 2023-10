Foto: The Nation

BANGKOK: Ein defektes Hydrauliksystem wurde für einen Unfall auf einem Bangkoker Jahrmarkt am Donnerstagabend (26. Oktober 2023) verantwortlich gemacht, bei dem drei Besucher verletzt wurden.

Das Fahrgeschäft „Polipo-Riesenkrake“ des Siam Carnival Funfair, das sich unter der Rama 8-Brücke im Bezirk Bang Phlat befindet, hatte eine Fehlfunktion und stürzte zu Boden.

Zwei Frauen im Alter von 24 und 29 Jahren sowie ein 14-jähriges Mädchen wurden bei dem Unfall verletzt und erlitten Prellungen und Schnittwunden. Sie wurden alle zur medizinischen Versorgung ins Chaophraya-Krankenhaus gebracht.

Die Verletzten befanden sich auf einem der fünf Arme des Fahrgeschäftes.

Der Geschäftsführer des Jahrmarktes, Somchai Chaidee, sagte, dass man festgestellt habe, dass eine 50 mm dicke Eisenklammer des Arms gebrochen sei, wodurch der Sitz heruntergefallen sei. Bei der Inspektion wurde festgestellt, dass der hydraulische Stoßdämpfer des Arms beschädigt war.

Foto: The Nation

Das defekte Fahrgeschäft bestand aus fünf Armen, die von einem rotierenden Zentrum ausgingen, wobei jeder Arm bis zu vier Sitze umfasst.

Somchai sagte, dass drei bis vier Personen bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten hätten und dass Siam Carnival Funfair für alle medizinischen Kosten aufkommen werde.

Der Manager wies darauf hin, dass die aus Italien importierte Maschine über einen Sicherheitsmechanismus verfügt, der die Fahrt sofort nach dem Unfall stoppt und verhindert, dass andere Fahrgäste von ihren Sitzen fallen.

Er betonte, dass dies der erste derartige Vorfall auf dem Rummelplatz gewesen sei und fügte hinzu, dass alle Geräte vor ihrer Inbetriebnahme gründlich getestet würden.

Die Ermittler der Polizei machten Fotos von der Unfallstelle und befragten die Verletzten im Krankenhaus. Alle Verantwortlichen werden zur Vernehmung vorgeladen, um weitere rechtliche Schritte einzuleiten.

Das defekte Fahrgeschäft wurde nach dem Unfall mit einem Kran abtransportiert. Andere Fahrgeschäfte werden nach Angaben der Organisatoren bis zum 31. Oktober 2023 weiter betrieben.

Der „Siam Carnival Funfair“, der nach Angaben der Veranstalter der größte mobile Vergnügungspark in Thailand ist, wird an verschiedenen Orten in der Stadt aufgebaut.