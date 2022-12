SONGKHLA: Drei Bahnarbeiter wurden getötet und vier Kollegen verletzt, als am Dienstagmorgen eine weitere Bombe am Ort des Bombenanschlags vom Samstag im Bezirk Sadao explodierte, so die Beamten.

Die örtliche Polizei wurde um 06.24 Uhr über die erneute Explosion informiert, die sich an der Stelle ereignete, an der der Güterzug Nr. 707 bei dem ersten Anschlag entgleist war, im Tambon Tha Pho, zwischen den Bahnhöfen Khlong Ngae und Padang Besar.

Bei der Explosion wurden drei Bahnarbeiter getötet und vier Kollegen leicht verletzt, während sie mit der Bergung des beschädigten Güterzuges beschäftigt waren. Die Bombe zielte auf einen Kommandoposten für die Bergungsarbeiten ab, der etwa 400 Meter vom Ort der Explosion am Samstag vorrübergehend errichtet wurde.

Bei den getöteten Arbeitern handelte es sich um Yingsak Chumtree, Phumphan Phetsuka und Nawarit Suwanchatree von der Zweigstelle der State Railway of Thailand im Bezirk Hat Yai. Die Verletzten waren Noppadol Panma, Deeden Khongsom, Chatchai Nitchalanoont und Theerapong Nukhong.

Die Explosion ereignete sich, als die sieben gerade Ausrüstungsgegenstände für die Bergung transportierten, darunter Gasflaschen.

Bei der vorangegangenen Explosion wurden 20 Waggons des mit Gummiplatten beladenen Güterzugs, der nach Malaysia unterwegs war, schwer beschädigt.

In den letzten Wochen wurde der tiefe Süden von einer Reihe starker Explosionen erschüttert, darunter die Explosion in einer Polizeiwohnsiedlung in der Provinz Narathiwat am 22. November und Bombenanschläge auf Tankstellen in der Provinz Pattani am 16. November.