Drei Tote und viele Verletzte nach Hauseinsturz in China

PEKING (dpa) - Bei einem Hauseinsturz im Süden Chinas sind mindestens drei Menschen getötet worden.

Zudem habe es 87 Verletzte gegeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag. Das Unglück ereignete sich demnach in der Stadt Bose, wo das Dach einer Bar kollabierte, die sich im obersten Stockwerk eines dreistöckigen Gebäudes befand. Vier Menschen wurden noch unter den Trümmern vermisst. Die Ursache des Unglücks blieb zunächst unklar. In China kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, weil Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Erst in der vergangenen Woche kamen in Shanghai zehn Bauarbeiter ums Leben.