Drei Tote nach Messerangriffen nahe Siedlerstadt im Westjordanland

TEL AVIV/RAMALLAH: Bei mehreren Angriffen nahe der israelischen Siedlerstadt Ariel im Westjordanland sind drei Menschen getötet worden. Drei weitere wurden schwer verletzt, wie der Rettungsdienst Magen David Adom (MDA) am Dienstag mitteilte. Der mutmaßlich palästinensische Attentäter wurde nach Angaben des israelischen Militärs erschossen. Dem Gesundheitsministerium in Ramallah zufolge handelte sich um einen 18-Jährigen aus dem nördlichen Westjordanland.

Der Mann hatte dem israelischen Militär zufolge zunächst einen Sicherheitsmann nahe eines Industriegebiets in Ariel mit einem Messer verletzt und anschließend mehrere Zivilisten an einer Tankstelle angegriffen. Auf seiner Flucht rammte er daraufhin auf der Autobahn den Angaben nach mehrere Fahrzeuge und verletzte weitere Zivilisten.

Zwei der Toten - ein 35-Jähriger und ein 40-Jähriger - erlagen dem Rettungsdienst MDA zufolge ihren Verletzungen in Ariel. Ein 50-Jähriger kam demnach auf der Autobahn ums Leben.

«Die Bürger Israels sind heute zu einem schwierigen und schmerzhaften Morgen erwacht. Ein verachtenswerter Terrorist hat in Ariel einen abscheulichen Terroranschlag verübt», teilte Israels amtierender Ministerpräsident Jair Lapid mit und sprach den Familien der Toten sein Beileid aus.

Die Spannungen im besetzten Westjordanland haben in den vergangenen Monaten erneut zugenommen. Immer wieder kommt es zu Anschlägen sowie Auseinandersetzungen zwischen den Einsatzkräften und Palästinensern. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden dieses Jahr bereits mehr als 140 Palästinenser in Zusammenhang mit Militäreinsätzen, bei Zusammenstößen oder eigenen Anschlägen getötet.