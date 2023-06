Drei Tote in Wohnhaus entdeckt

ST.

PETER AM KAMMERSBERG: Die Polizei hat in Österreich drei Tote in einem Wohnhaus entdeckt. Die Hintergründe seien noch unklar, Fremdverschulden könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte das Landeskriminalamt Steiermark mit. Aus kriminaltaktischen Gründen könnten zunächst keine näheren Angaben gemacht werden, hieß es. Das Wohnhaus liege abgelegen in einem Wald bei St. Peter am Kammersberg. Die genaue Identität der Toten - es handelt sich um drei Erwachsene - stehe noch nicht fest. Die Polizei hatte das Haus am Dienstagabend nach einer Vermisstenanzeige aufgesucht.