Drei Tote, ein Verletzter bei Amoklauf in Radiostation

PHITSANULOK: Am Sitz eines lokalen Radiosenders in Phitsanulok kam es am Mittwoch in den Morgenstunden zu einem Amoklauf, bei dem drei Menschen getötet und eine Person schwer verletzt wurde, als ein bewaffneter Mann mit zwei Pistolen und einem Messer die Räumlichkeiten stürmte und das Feuer entfachte.

Der Vorfall ereignete sich laut einem Bericht von „The Nation“ gegen 10.00 Uhr in einer der Lokalniederlassungen von „Radio Thailand“. Der Täter, ein 57-jähriger Einheimischer, tötete bei dem Angriff den Leiter der Radiostation, einen Elektriker und einen Techniker. Angeschossen und schwer verwundet wurde zudem ein Radiotechniker, das einzige Opfer des Rundfunkteams, das den Angriff überlebte. Nach vollbrachter Tat wartete der Täter auf die eintreffende Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.



Pol. Lt. General Apichart Sirisith von der Provinzpolizei der Region 6 sagte auf einer Pressekonferenz, dass die Ermittler vermuten, dass der Amokläufer seine Tat bis ins kleinste Detail im Voraus geplant hatte. Bei dem Täter handelt soll es sich um einen ehemaligen Angestellten der Radiostation handeln. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass er mit einer der getöteten Personen in einem Konfliktverhältnis stand, im Zuge dessen er aus seiner Wohnung vertrieben wurde. Darauf deuten auch mehrere Wut-Postings in sozialen Netzwerken hin, die der Mann vor der Tat veröffentlicht hatte.



Polizeikommissar Apichart führte fort, dass nur eine der getöteten Personen Ziel des Angriffs war, der Täter sich dann jedoch dazu entschloss, alle Personen zu töten, um Augenzeugen der Tat zu eliminieren. Dabei überlebte eine Person schwer verletzt.