Written by: Redaktion DER FARANG | 12/08/2019

PHUKET: Die Zahl der Toten beim Einsturz eines Baugerüstes am Sonntag in Rawai hat sich auf drei erhöht.

Zwei Arbeiter aus Myanmar, die nach dem Unglück vermisst wurden, konnten inzwischen unter den Trümmern tot geborgen werden; am späten Sonntag und am Montagmorgen gegen 9 Uhr. Als am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr das Gerüst zusammenbrach, wurde ein Bauarbeiter getötet, acht weitere teils schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Von den acht Verletzten konnten inzwischen fünf aus den Hospitälern entlassen werden Bei der Suche nach den beiden vermissten Arbeitern setzten die Rettungshelfer eine Bohrmaschine und zwei Baggerlader ein. Auf der Baustelle in Rawai soll das Apartmenthaus VIP Rawai Condominium entstehen. Die Ermittlungen zur Unglücksursache haben am Montag begonnen.