EFFINGEN (dpa) - Bei einem Unfall auf einer Autobahn in der Schweiz sind drei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei rammte ein Sportwagen ein anderes Auto von hinten und schob es in einen Lastwagen.

Das Fahrzeug, in dem sich die drei erwachsenen Opfer befanden, wurde derart demoliert, dass stundenlang unklar blieb, wie viele Insassen in dem Auto saßen. Der 45-jährige Unfallfahrer blieb laut Polizei unverletzt. Er hatte versucht, zu Fuß zu flüchten. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn 3 vor dem Bözbergtunnel bei Effingen nahe der Grenze zu Deutschland. Wegen einer Tagesbaustelle war der Überholstreifen gesperrt. Dadurch hatte sich eine Kolonne gebildet. Der Sportwagenfahrer hatte die Situation offenbar erst im letzten Moment bemerkt. Beim Spurwechsel prallte das Auto auf den Wagen.