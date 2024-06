Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.24

Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten an einer Unfallstelle. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A24 im Kreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg sind drei Menschen ums Leben gekommen. Foto: Christian Guttmann/Brandenburg News 24/dpa

HERZSPRUNG: Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 im Kreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das Auto war am Mittwochabend in Richtung Berlin unterwegs gewesen, als der 59-jährige Fahrer nahe dem Ort Herzsprung versuchte, einen vorausfahrenden Wagen mit Anhänger zu überholen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei sei das Auto mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Auto sei ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und schließlich mit zwei Bäumen kollidiert.

Sowohl der Fahrer als auch die beiden Mitfahrerinnen im Alter von 47 und 19 Jahren wurden den Angaben zufolge im Geschehen so schwer verletzt, dass sie noch vor Ankunft der Rettungskräfte am Unfallort starben. Aufgrund des Unfalls war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin für viereinhalb Stunden voll gesperrt.

Das vorausfahrende Auto mit Anhänger sei nicht am Unfall beteiligt gewesen, teilte die Polizei weiter mit. In dem Bereich gebe es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, ein Gutachter müsse nun feststellen, wie schnell das Auto mit den drei verunglückten Personen war.