Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.19

PHUKET: Am frühen Dienstagmorgen sind in Rawai drei Menschen bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen.

Darunter waren ein 48 Jahre alter Franzose und eine im fünften Monat schwangere Frau. Der Unfallhergang ist noch ungeklärt. Als Rettungskräfte und Polizei am Unfallort gegenüber dem Rawai Health Center an der Wiset Road ankamen, lagen zwei erheblich beschädigte Motorräder auf der Fahrbahn. Der Franzose hatte die weiße Ducati gefahren und starb am Unfallort. Ebenso ließ eine schwangere Thai als Sozius der Honda Wave am Unfallort ihr Leben. Der Fahrer der Honda Wave wurde in das Vachira Phuket Hospital eingeliefert und erlag dort seinen schweren Verletzungen. Ebenso schwer verletzt wurde bei dem Unfall eine thailändische Frau, Sozius der Ducati-Maschine.