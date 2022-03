Drei Tote bei Lawinenabgang

Von: Redaktion (dpa) | 11.03.22

GAMING: Beim Abgang einer Lawine am Ötscher in Österreich sind am Freitag drei Menschen ums Leben gekommen.

Die Lawine verschüttete nach Polizeiangaben kurz vor Mittag in Lackenhof in Niederösterreich insgesamt vier Menschen. Dabei handelte es sich nach Informationen der «Kronen Zeitung» um zwei örtliche Bergretter und zwei Alpinpolizisten. Die verschütteten Tourengeher mussten letztlich von Kollegen geborgen werden - die Helfer standen unter Schock. «Dieser Einsatz trifft uns alle mitten ins Herz», zitierte das Blatt einen der Retter. Die Gruppe war an dem knapp 1900 Meter hohen Berg bei strahlendem Wetter und geringer Lawinengefahr im freien ungesicherten Gelände unterwegs.