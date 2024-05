Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.24

JINGHONG/PEKING: Beim Einsturz einer Teefabrik in der südchinesischen Provinz Yunnan sind mindestens drei Personen gestorben.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag berichtete, habe sich das Unglück bereits am Freitagnachmittag Ortszeit in der Stadt Jinghong im autonomen Bezirk Xishuangbanna zugetragen. Drei weitere Personen sind demnach bei dem Einsturz verletzt worden. Sie befinden sich laut Xinhua in stabilem Gesundheitszustand. Weitere Hintergründe sind bislang nicht bekannt.