Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.19

SANTANDER DE QUILICHAO (dpa) - Bei der Explosion zweier Bomben in der Nähe einer Polizeistation im kolumbianischen Cauca sind drei Polizisten ums Leben gekommen. Es gebe zudem zehn Verletzte, darunter drei Zivilisten, teilte der Gouverneur des südwestlichen Departments, Oscar Campo, am Samstag in einer Videoansprache mit. Insgesamt seien bei dem «Akt des Terrorismus» am Freitagabend (Ortszeit) vier Rohrbomben aus einem Lastwagen geworfen worden. Zwei seien nicht explodiert. Sie seien entschärft worden, sagte Campo.

Zur Identität der Täter gab es zunächst keine näheren Angaben. Campo sprach von «Feinden des Friedens». Nach dem historischen Friedensabkommen der kolumbianischen Regierung mit der Farc-Guerilla zur Beendigung des jahrzehntelangen Bürgerkriegs Ende 2016 sind in Cauca noch Gruppen von Farc-Dissidenten aktiv, die das Abkommen ablehnen.

Es war zunächst unklar, ob ein Zusammenhang zu den Massenprotesten gegen die Regierung Kolumbiens am Freitag in zahlreichen Städten des südamerikanischen Landes bestand. Die Demonstrationen richten sich unter anderem gegen geplante Arbeitsmarkt- und Rentenreformen sowie die zunehmende Gewalt gegen Aktivisten mit sozialen Anliegen. Bei Zusammenstößen am Rande der Proteste hatte es im benachbarten Deparment Valle del Cauca drei Tote gegeben.