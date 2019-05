Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.19

SONGKHLA/NARATHIWAT: Eine Bombe tötete einen Polizisten und verletzte vier weitere im Bezirk Chana von Songkhla, während Bewaffnete am Sonntagabend zwei paramilitärische Ranger im Bezirk Bacho von Narathiwat erschossen.

In Songkhla war eine Bombe in einem Bunkersandsack in der Nähe eines neuen Sicherheitsstands hinter dem Bahnhof Chana in der Gemeinde Ban Na versteckt. Sie explodierte am Sonntag gegen 18 Uhr. Getötet wurde ein Polizist, vier weitere Beamte und eine Frau erlitten Verletzungen. Laut den Ermittlern hatte die Bombe 15 Kilogramm gewogen, sie war mit Stahlstangen verstärkt worden.

In Narathiwat feuerten zwei Soziusfahrer von Motorrädern sieben Schüsse ab und töteten zwei paramilitärische Ranger auf einer Straße in der Gemeinde Palu Kasamoh. Die beiden paramilitärischen Ranger waren von einem Markt zurückgekehrt, auf dem sie Lebensmittel erworben hatten. Offensichtlich hatten die Angreifer sie verfolgt. Seit dem neuerlichen Ausbruch der Gewalt im tiefen, überwiegend von Muslimen bewohnten Süden sind seit Januar 2004 bei Anschlägen 7.000 Menschen ums Leben gekommen.